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Вопрос проведения встречи Украина-НАТО зависит от Киева, заявил МИД Венгрии
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Вопрос проведения встречи Украина-НАТО зависит от Киева, заявил МИД Венгрии 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 27 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что вопрос проведения заседания комиссии Украина-НАТО на саммите альянса в июле зависит от Киева, передает украинское информагентство УНИАН.
Ранее ряд украинских СМИ сообщили со ссылкой на источники, что заседание комиссии Украина-НАТО на уровне глав МИД на этой неделе не состоится из-за позиции Будапешта. представитель альянса подтвердил РИА Новости, что новые заседания комиссии НАТО-Украина пока не запланированы. Венгрия уже не первый раз срывает заседание комиссии.
"Мы об этом консультировались. Я четко дал понять генеральному секретарю НАТО, будет ли заседание комиссии Украина — НАТО на саммите, зависит только от Украины", — заявил Сийярто украинским журналистам в Брюсселе, комментируя вчерашнюю встречу с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
Он повторил тезис о том, что украинские власти нарушают права венгров, в частности, законом об образовании.
Ранее пресс-служба МИД Венгрии сообщила, что Будапешт намерен заблокировать участие Украины в запланированной на апрель встрече министров обороны стран ЕС и саммите «Украина — НАТО» при участии президента Петра Порошенко в июле. В ведомстве отметили, что Венгрия не допустит проведения этих мероприятий, пока Украина не приостановит действие закона «Об образовании», существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающим возможность обучения на языках нацменьшинств.
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