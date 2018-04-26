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Венгрия наложила вето на созыв комиссии НАТО-Украина
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Венгрия наложила вето на созыв комиссии НАТО-Украина 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Североатлантический альянс не будет созывать комиссию НАТО-Украина на уровне министров иностранных дел, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального секретаря военно-политического блока Йенса Столтенберга.
Причиной стала позиция Венгрии, которая воспользовалась своим правом вето и заблокировала проведение комиссии из-за украинского закона о языке.
"НАТО призывает две страны как можно скорее снять разногласия по этой теме, поскольку в НАТО есть сильная поддержка проведению этой встречи", — заявил генсек.
Ранее сообщалось о намерении президент Украины Петра Порошенко принять участие в июньском саммите НАТО. Тогда же отмечалось, что остаются сомнения по вопросу проведения заседания комиссии НАТО-Украина на уровне глав государств и правительств.
"У Украины уже есть приглашение для участия в саммите. Сейчас речь идет о том, состоится, или не состоится именно комиссия НАТО-Украина на уровне глав государств и правительств. Поэтому украинская делегация во главе с президентом примет участие в саммите, потому что уже есть приглашение", — подчеркнула вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции украинского государства Иванна Климпуш-Цинцадзе.
По ее словам, украинская сторона прорабатывала вопрос участия Киева в заседании комиссии с международными партнерами, в частности, с Венгрией, которая могла блокировать указанное заседание.
"Я надеюсь, что у Венгрии хватит здравого смысла для того, чтобы перевести вопрос, который лежит в двусторонней повестке дня, именно в двусторонний порядок", — сказала тогда Климпуш-Цинцадзе.
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