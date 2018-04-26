Лысеющую Собчак заслали пешком по Крымскому мосту

Шухевич заявил, что даже если знаменитость приедет в Крым с разрешения Незалежной, то примет участие в мероприятиях, организованных российской стороной, тем самым легализовав присоединение Крыма к России

"Собчак нельзя пропускать через континентальную часть Украины. И дело даже не в том, что она баллотировалась в президенты России. Пусть себе топает по Керченскому мосту", — цитирует депутата «ПолитНавигатор». «Если у нее есть неофициальная договоренность в властями о том, что ее пропустят, то это позор для властей, если они такое допустят. Как можно о таком договариваться?» — добавил Юрий Шухевич.

Ранее в Сети появилось новое фото звезды в неудачном ракурсе. Совместный с мужем Максимам Виторганом снимок она сделала во время отпуска в лондонской гостинице The Lanesborough и выложила в Instagram. Подписчики удивились внешнему виду политика в халате и без макияжа. Кроме того, они отметили у Ксении большие залысины.

"Я буду скучать по тебе, The Lanesborough! Лучшее СПА в Лондоне: бассейн, зал, бани, и все для тех, кто провел насыщенный день в финансовой столице мира!" — подписала изображение звезда. В кадре супруги смотрят друг на друга, так что лица обоих получились в профиль.

"У Ксении залысины больше, чем у Виторгана!", «Какая же все-таки уродина. Сбоку вообще…», «Ненакрашенная Собчак в халате. Теперь я видел все», — раскритиковали пользователи Сети знаменитость.

Напомним, Ксения Собчак приедет в Крым для участия в бизнес-тренинге. Причем на российский полуостров ведущая намерена попасть с территории Украины.