Суд Киева предложил Януковичу сменить адвокатов и вызвал его на заседание 3 мая 

КИЕВ, 26 апреля. /ТАСС/. Оболонский райсуд Киева предложил бывшему украинскому лидеру Виктору Януковичу сменить адвокатов на стадии судебных дебатов в инициированном против него уголовном деле о государственной измене.
"Суд предлагает обвиняемому в случае, если дальнейшее участие в судебном производстве защитников адвокатского объединения «АВЕР ЛЕКС» невозможно, выбрать себе другого защитника", — говорится в судебной повестке, опубликованной в четверг в официальной газете кабинета министров «Правительственный курьер».
При этом, как подчеркивается в повестке, суд может привлечь государственного защитника для подсудимого. Этой же повесткой суд вызвал Януковича на заседания 3 и 4 мая.
Оболонский районный суд Киева 19 апреля неожиданно перешел от стадии допроса свидетелей к стадии судебных дебатов. Такое решение огласил председательствующий судья Владислав Девятко. Тем самым суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов о допросе ряда ключевых свидетелей, которые находятся за пределами Украины: бывшего министра МВД Виталия Захарченко, бывшего главы СБУ Александра Якименко, бывшего командующего Внутренними войсками Станислава Шуляка, бывшего Генерального прокурора Виктора Пшонку, бывшего министра обороны Павла Лебедева, бывшего главы администрации президента Андрея Клюева. Суд назначил дебаты на 3 — 4 мая. В знак протеста защита Януковича покинула заседание суда.