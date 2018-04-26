Суд Киева предложил Януковичу сменить адвокатов и вызвал его на заседание 3 мая

КИЕВ, 26 апреля. / ТАСС /. Оболонский райсуд Киева предложил бывшему украинскому лидеру Виктору Януковичу сменить адвокатов на стадии судебных дебатов в инициированном против него уголовном деле о государственной измене.

"Суд предлагает обвиняемому в случае, если дальнейшее участие в судебном производстве защитников адвокатского объединения «АВЕР ЛЕКС» невозможно, выбрать себе другого защитника", — говорится в судебной повестке, опубликованной в четверг в официальной газете кабинета министров «Правительственный курьер».

При этом, как подчеркивается в повестке, суд может привлечь государственного защитника для подсудимого. Этой же повесткой суд вызвал Януковича на заседания 3 и 4 мая.