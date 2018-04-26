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В Киеве организовали митинг с требованием отставки главы Минздрава Украины
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В Киеве организовали митинг с требованием отставки главы Минздрава Украины 

RT на русском 1 час назад
В Киеве возле здания Министерства здравоохранения Украины проходит митинг с требованием отставки врио главы ведомства Ульяны Супрун. Об этом информирует телеканал «112 Украина».
Организаторы соорудили сцену на месте проведения акции.
По их словам, протест будет продолжаться «долго».
Отмечается, что со сцены было сделано заявление о том, что акция будет бессрочной.
На месте проведения митинга находятся полицейские. Также дежурит автомобиль скорой помощи.
Ранее активисты в Киеве потребовали импичмента президента Украины Петра Порошенко.
RT на русском: последние новости
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