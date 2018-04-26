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Поступления в бюджет Крыма в два раза превысили максимум украинского периода
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Поступления в бюджет Крыма в два раза превысили максимум украинского периода 

РИА Новости Крым 44 минуты назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр — РИА Новости Крым. В 2017 году объем налоговых и неналоговых поступлений в республиканский бюджет составил 41 млрд руб, что почти в два раза выше максимального аналогичного показателя в годы пребывания полуострова в составе Украины. Об этом в эфире радиостанции «Спутник в Крыму» сообщил ведущий инспектор Счетной палаты РК Антон Сухоборов.
Он уточнил, что во время пребывания Крыма в составе Украины максимальный объем поступлений в республиканский бюджет в переводе на рубли не превышал 22 млрд руб.
"Практически двукратный рост в сравнении с этим периодом… Это значит, что предприятия государственного сектора начали зарабатывать, они могут отчислять прибыль уже в бюджет. Предприятия частного сектора стали зарабатывать больше, они могут также перечислять в бюджет налоги, выходить из теневого сектора", — констатировал Сухоборов.
По словам ведущего инспектора СП Крым, зафиксированный в прошлом году объем поступлений в крымский бюджет свидетельствует об активизации экономики в регионе.
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