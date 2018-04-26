Мнение украинцев о развитии страны вернулось к «домайдановскому» состоянию

Больше половины украинцев считают, что страна идет по неправильному пути — процент сравнялся с результатами опросов, которые проводились до событий на киевском «майдане».

Так, «75% украинцев видят, что страна развивается в неправильном направлении», огласил результаты исследования социологической группы «Рейтинг» ее основатель Игорь Тищенко

Тищенко указал, что схожие показатели наблюдались в период до событий на киевском «майдане», передает ТАСС

«Пик случился после «майдана»: тогда 34% считали развитие страны правильным, 48% — неправильным, то есть мы сейчас вернулись к точкам, которые были до «майдана», — отметил он.

О том, что Украине нужны радикальные изменения, заявили 70% опрошенных, 10% выбрали вариант «все оставить так, как сейчас, лишь бы не хуже», 16% отметили, что хотели, чтобы было «как раньше».

Всего же в опросе приняли участие 6 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что набор типичных для Пасхи продуктов в 2018 году на Украине подорожал на 83%. До этого украинцев предупредили о росте цен из-за «странного» решения национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики, которая второй раз за год повышает стоимость электроэнергии для промышленности.