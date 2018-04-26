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Опубликован секретный документ ВСУ с планами диверсий против России
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Опубликован секретный документ ВСУ с планами диверсий против России 

Деловая газета «Взгляд» 38 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
ВС Украины планируют информационные диверсии для формирования общественного мнения на территории Западных стран, а также России. Это следует из перехваченной переписки украинского командования сил спецопераций. Среди ближайших провокаций намечена операция «Георгиевский колорад» по срыву Парада Победы в Луганске.
В распоряжении журналиста Дмитрия Борисенко оказался документ, перехваченный из переписки украинского командования сил специальных операций. Публикация сопровождается изображением фотокопии документа (страницы один и два).
В нем говорится о плане действий по информационному сопровождению так называемой АТО на Юго-Востоке Украины, дискредитации России. План включает в себя перечень мероприятий по проведению информационных диверсий, созданию инфошума и формированию нужного украинским властям общественного мнения на территории не только Украины, но и Западных стран, а также России и Белоруссии.
В качестве основных направлений информационно-пропагандистской деятельности ССО ВСУ выбраны следующие. Демонстрация агрессивной политики России и ее прямого участия в конфликте на Украине, дискредитация руководства ЛДНР, распространений информации о катастрофической социально-экономической ситуации в республиках Донбасса, компрометация пророссийски настроенных лидеров местной политической элиты по всей территории Украины и так далее.
Также обозначаются такие задачи, как проведение спецмероприятий в ДНР и ЛНР с последующими обвинениями российских войск в халатности во время проведения военных действий. Кроме того, в документе выделяются планы по обвинению руководства ЛДНР в использовании запрещенных методов ведения войны, в том числе, с использованием фосфорного и химического оружия.
План предназначался для войсковых подразделений в структуре командования сил спецопераций ВСУ, например, для 72-ого центра информационно-психологических операций ССО ВСУ.
«В этом воинском подразделении разрабатываются все инфовбросы и фейки, подготавливаются и проводятся информационные кампании, в том числе, направленные на пользователей интернета как на Украине, так и за рубежом. Также в этом подразделении существует целый штат «дочерей офицеров», «патриотов России», «Путин слильщиков», сторонников Навального, нашей либеральной оппозиции и так далее. Одним словом — троллей, ботов, мелких и крупных блогеров и прочей нечисти, которая исправно гадит в соцсетях под видом россиян, белорусов, жителей Крыма, ДНР и ЛНР», — пишет Борисенко.
Среди ближайших операций, согласно переписке, намечена «Георгиевский колорад». Она заключается «в срыве проведения парада по случаю оккупации (имеется в виду оккупации Советским Союзом) Европы в 1945 году в ОРДЛ (срыв Парада Победы в ЛДНР)».
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