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Более 140 тысяч россиян прошли биометрический контроль на границе с Украиной
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Более 140 тысяч россиян прошли биометрический контроль на границе с Украиной 

RT на русском 46 минут назад
В Государственной пограничной службе Украины заявили, что с начала года 193 тыс. иностранных граждан прошли биометрический контроль при въезде в страну.
«Всего с начала 2018 оформлено более 193 тыс. человек, из них — более 140 тыс. — граждане России», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
Биометрический контроль осуществляется в 157 пунктах пропуска и трёх контрольных пунктах въезда-выезда.
«В железнодорожных пунктах пропуска используется более 420 портативных сканеров. Проведена модернизация хранилища хранения биометрических данных», — отмечается в сообщении.
1 января 2018 года на Украине заработал биометрический контроль для иностранных граждан.
RT на русском: последние новости
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