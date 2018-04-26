Сталин, Ильич и тульский самовар: ростовские таможенники задержали контрабандиста с Украины

Сотрудниками Южной оперативной таможни на КПП Чертково был задержан гражданин Украины , пытавшийся незаконно ввести на территорию России крупную партию предметов, представляющих культурную ценность. При этом мужчина «забыл» оформить все необходимые документы.

В результате досмотра автомобиля украинца таможенники обнаружили 484 незадекларированных предмета. Среди них самовары, вазы, старинные статуэтки, фотоаппарат, флейта, значки и многое другое.

— Как пояснил водитель, он занимается розничной торговлей раритетной продукцией и приобрел обнаруженные у него предметы на Украине с целью последующей продажи в Ростове-на-Дону, — рассказали в пресс-службе таможни.

При этом контрабандист осознавал, что нарушает правила провоза товаров через границу. Изъятые предметы были направлены на экспертизу.

Особую ценность представляет этот самовар, выпущенный в начале XX века. Его стоимость превышает 100 тысяч рублей

Согласно заключению специалиста, из 484 предметов 29 относятся к категории культурных ценностей. Их общая стоимость составляет 185 тысяч рублей.

— Самым ценным среди предметов стал самовар с надписью «Паровая самоварная фабрика И. Ф. Капырзина с сыновьями в Туле», выпуска 1905–1913 года минимальной стоимостью 100 тысяч рублей, — добавили на таможне.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей в крупном размере. Ему грозит до семи лет колонии.