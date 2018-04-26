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Сталин, Ильич и тульский самовар: ростовские таможенники задержали контрабандиста с Украины
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Сталин, Ильич и тульский самовар: ростовские таможенники задержали контрабандиста с Украины 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
Сотрудниками Южной оперативной таможни на КПП Чертково был задержан гражданин Украины, пытавшийся незаконно ввести на территорию России крупную партию предметов, представляющих культурную ценность. При этом мужчина «забыл» оформить все необходимые документы.
В результате досмотра автомобиля украинца таможенники обнаружили 484 незадекларированных предмета. Среди них самовары, вазы, старинные статуэтки, фотоаппарат, флейта, значки и многое другое.
— Как пояснил водитель, он занимается розничной торговлей раритетной продукцией и приобрел обнаруженные у него предметы на Украине с целью последующей продажи в Ростове-на-Дону, — рассказали в пресс-службе таможни.
При этом контрабандист осознавал, что нарушает правила провоза товаров через границу. Изъятые предметы были направлены на экспертизу.
Особую ценность представляет этот самовар, выпущенный в начале XX века. Его стоимость превышает 100 тысяч рублей
Согласно заключению специалиста, из 484 предметов 29 относятся к категории культурных ценностей. Их общая стоимость составляет 185 тысяч рублей.
— Самым ценным среди предметов стал самовар с надписью «Паровая самоварная фабрика И. Ф. Капырзина с сыновьями в Туле», выпуска 1905–1913 года минимальной стоимостью 100 тысяч рублей, — добавили на таможне.
В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по факту контрабанды культурных ценностей в крупном размере. Ему грозит до семи лет колонии.
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