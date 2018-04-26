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Киев усилил контроль на границах
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Киев усилил контроль на границах 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, усиливающий контроль за государственной границей страны.
«Реализация законодательного акта позволит эффективно противодействовать административным правонарушениям на государственной границе Украины, в контролируемых пограничных районах, а также в контрольных пунктах въезда-выезда из или на временно оккупированную территорию Украины», — передает РИА «Новости» сообщение на сайте украинского президента.
В сообщении также говорится, что усовершенствуются меры, применяемые украинскими пограничниками для противодействия нелегальной миграции и другим правонарушениям в пограничной сфере. Напомним, 1 сентября 2017 года Порошенко подписал указ о биометрическом контроле для иностранцев.
Решение Киева о биометрическом контроле для иностранцев на границе с 2018 года вступило в силу в субботу, 2 сентября.
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