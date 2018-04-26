Киев усилил контроль на границах

«Реализация законодательного акта позволит эффективно противодействовать административным правонарушениям на государственной границе Украины, в контролируемых пограничных районах, а также в контрольных пунктах въезда-выезда из или на временно оккупированную территорию Украины», — передает РИА «Новости» сообщение на сайте украинского президента.

В сообщении также говорится, что усовершенствуются меры, применяемые украинскими пограничниками для противодействия нелегальной миграции и другим правонарушениям в пограничной сфере. Напомним, 1 сентября 2017 года Порошенко подписал указ о биометрическом контроле для иностранцев.

Решение Киева о биометрическом контроле для иностранцев на границе с 2018 года вступило в силу в субботу, 2 сентября.