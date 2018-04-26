Ещё
Собчак решила отправиться в Крым через Украину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собчак решила отправиться в Крым через Украину 

Деловая газета «Взгляд» 24 минуты назад
Фото: Русская Весна
Бывший кандидат в президенты, телеведущая Ксения Собчак планирует 28 апреля посетить Крым для участия в бизнес-тренинге, при этом на полуостров она намерена приехать через Украину, сообщил источник, близкий к организаторам конференции в Алуште.
«Ксения Собчак подтвердила свое участие в конференции. По плану, 27-28 апреля она из Москвы прилетит в Киев, после этого на автомобиле доедет до Херсона, а оттуда отправится на границу с Крымом», — сообщил источник Крыминформа.
По его словам, «есть негласные договоренности о том, что украинские власти и правоохранительные органы не будут препятствовать поездке Собчак в Крым через территорию Украины».
Информация о приезде Собчак в Крым опубликована также на официальном сайте бизнес-конференции, сообщения о визите транслируют крымские радиостанции. Основная тема форума: «Как вырасти в 10 раз и выйти из операционки». Спикерами мероприятия также станут бизнесмены Александр Лебедев и Михаил Кучмент. Собчак заявлена на конференции в качестве специального гостя. Участие в конференции для предпринимателей платное — от 25 до 50 тыс. рублей.
Еще в конце марта в Сети появился анонс бизнес-конференции в крымской Алуште. Тогда Собчак поймали на желании поехать в Крым «без разрешения» Украины.
Отметим также, что Собчак уже собиралась приехать в Крым через Украину во время предвыборной кампании, Так, в начале марта она обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым. Однако прошение Собчак в Киеве назвали «политической шизофренией», а позже Собчак попала в базу данных скандального сайта «Миротворец».
При этом еще в октябре прошлого года Собчак обещала не проводить агитацию в Крыму, утверждая, что полуостров якобы «присоединен к России незаконно», но и это обещание не исполнила.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Определен лидер президентского рейтинга на Украине Киев усилил контроль на границах Оккупация Украины обошлась бы России дешевле обходных газопроводов
Комментарии  Ещё 9 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крым передать, и точка! Без всяких референдумов…260
Макаревич снова оскорбил россиян603
Умерла звезда сериала «Сваты»52
Корабли Балтфлота вошли в Средиземное море125
Как «золотой голос» СССР докатился до алкоголизма9
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
МВД провело масштабный рейд по московским аптекам
Новости Москвы
07:00
Собянин открыл шестой сезон велопроката
Новости Москвы
00:25
Кремль завершает очередной этап реставрации
Новости Москвы Общество
00:48
Первомай в СЗАО отметят в греческом стиле
Новости Москвы
00:31
Сакуры расцветут в начале мая
Новости Москвы
01:05
Музей Москвы запустит речные экскурсии
Новости Москвы
01:16
«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение