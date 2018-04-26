Собчак решила отправиться в Крым через Украину

Бывший кандидат в президенты, телеведущая Ксения Собчак планирует 28 апреля посетить Крым для участия в бизнес-тренинге, при этом на полуостров она намерена приехать через Украину , сообщил источник, близкий к организаторам конференции в Алуште

«Ксения Собчак подтвердила свое участие в конференции. По плану, 27-28 апреля она из Москвы прилетит в Киев, после этого на автомобиле доедет до Херсона , а оттуда отправится на границу с Крымом», — сообщил источник Крыминформа

По его словам, «есть негласные договоренности о том, что украинские власти и правоохранительные органы не будут препятствовать поездке Собчак в Крым через территорию Украины».

Информация о приезде Собчак в Крым опубликована также на официальном сайте бизнес-конференции, сообщения о визите транслируют крымские радиостанции. Основная тема форума: «Как вырасти в 10 раз и выйти из операционки». Спикерами мероприятия также станут бизнесмены Александр Лебедев Михаил Кучмент . Собчак заявлена на конференции в качестве специального гостя. Участие в конференции для предпринимателей платное — от 25 до 50 тыс. рублей.

Еще в конце марта в Сети появился анонс бизнес-конференции в крымской Алуште. Тогда Собчак поймали на желании поехать в Крым «без разрешения» Украины.

Отметим также, что Собчак уже собиралась приехать в Крым через Украину во время предвыборной кампании, Так, в начале марта она обратилась в посольство Украины за разрешением на поездку в Крым. Однако прошение Собчак в Киеве назвали «политической шизофренией», а позже Собчак попала в базу данных скандального сайта «Миротворец».