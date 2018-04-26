Ксения Собчак готовит провокацию в Крыму

Ксения Собчак приедет в Крым для участия в бизнес-тренинге. Причем на российский полуостров ведущая намерена попасть с территории Украины . Такое поведение светской львицы многие расценивают как откровенную провокацию.

В конце апреля в Алуште состоится конференция для собственников бизнеса. Среди тех, кто будет учить предпринимателей вести дела, оказалась и Ксения Собчак. О том, как ведущая планирует попасть на территорию Крыма рассказал осведомленный источник.

"Она из Москвы прилетит в Киев, после этого на автомобиле доедет до Херсона , а оттуда отправится на границу с Крымом", — цитирует "Крыминформ" своего собеседника. При этом, по его словам, существует негласная договоренность, что украинские правоохранительные органы не будут препятствовать ведущей в пересечении границы.

О том, по какой причине Ксения Собчак выбрала такой сложный маршрут для движения, когда из Москвы в Крым летают прямые рейсы, не сообщается. Однако многие уверены, что это сознательная провокация.

"Похоже, что Ксения Собчак решила реализовать свою давнюю мечту и снова приехать в Крым. Но если в 2014 году она восторженно восприняла то, что полуостров вернулся в родную гавань, то после того, как она стала политиком и даже побывала кандидатом в Президенты России она вдруг решила, что по этой теме пора соблюдать украинское законодательство", — рассказал Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.

"Считаю, что если эта провокация будет реализована, то пора ставить вопрос о том, что должна наступать ответственность (уголовная или административная) за предпочтение законодательства другой страны российскому для граждан России ", — добавил он. Эксперт уверен, что если Ксении Собчак удастся успешно попасть на российский полуостров с территории Украины, то тем самым она признает Крым украинским.

У собеседника Dni.Ru есть рецепт, как на корню пречесь подобного рода провокации. «Для того, чтобы подобная вольность не стала нормой следует запретить гражданам России въезжать в Крым с территории Украины по украинским законам», — считает Вадим Манукян.