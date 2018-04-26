Геополитика России от Черного моря до Средиземного

После химической атаки в сирийской Думе , которую, как предполагается, совершил поддерживаемый Россией режим Асада, западные страны во главе с США совершили военное вмешательство в Сирию . Это повлекло за собой реакцию Москвы , а на повестке дня снова возникли дискуссии, связанные с историческим присутствием и активностью России в Средиземном море.

Весьма интересно, что Россия, которая в 90-е годы прошлого века находилась в положении политически и экономически ослабшей страны, превратилась в эффективного игрока в регионе, достаточно далеком от собственных границ.

Хронические проблемы и правление Путина

С распадом Советского Союза Россия проводила реформы, чтобы перейти к к рыночной экономике. Страна придавала значение сотрудничеству с Западом и была нацелена на успешное преодоление переходного периода. Но эти ожидания не оправдались, и экономические проблемы продолжались многие годы. Кроме того, экономикой и политикой страны стали управлять олигархи, которые после приватизации обзавелись крупным состоянием.

Наряду с экономическими проблемами, в затруднительное положение Россию поставила и первая чеченская война, начавшаяся в декабре 1994 года и завершившаяся в августе 1996 года. Россия, которая, помимо крупных территориальных и демографических потерь после развала Советского Союза, столкнулась и с внутренними проблемами, утратила статус сверхдержавы в международных отношениях, и ее стали воспринимать как «державу средней руки».

В 1999 году в России, в значительной степени потерявшей международный престиж и переживавшей серьезные проблемы, Владимир Путин был назначен премьер-министром, а в 2000 году — избран президентом. Первым делом Путин начал ожесточенную борьбу против олигархов, наносивших большой вред российской экономике и политике, и с лозунгом «или вы будете на стороне государства, или вы враги» за короткое время добился успеха. К тому же восстановление российской экономики на фоне чрезмерного роста цен на нефть и природный газ тоже усилило позиции Путина.

Москва, которая с оздоровлением российской экономики начала жесткую борьбу против Чечни по примеру американской стратегией борьбы с терроризмом после терактов 11 сентября, добилась важных результатов в свою пользу. Успех, достигнутый в ходе второй чеченской войны, также во многом повысил доверие российского народа к Путину.

В свой первый президентский срок Путин во внутренней политике пытался решить проблемы, ставшие хроническими, а во внешней политике уделял особое внимание отношениям с Западом и отдавал приоритет сотрудничеству. Но, во многом решив проблемы во внутренней политике и укрепив свой авторитет в стране, Путин со временем сделал смелые шаги и во внешней политике.

Трансформация российской внешней политики

Москва, чрезвычайно обеспокоенная расширением Европейского союза НАТО в 2004 и 2007 годах, с возникновением на повестке дня вопроса о членстве в западных блоках Украины Грузии , граничащих с российскими территориями, восприняла это как окружение России. Путин, посчитав геополитически неприемлемым присутствие Украины и Грузии в НАТО или ЕС, дал сигнал об изменении российской внешней политики во время исторического выступления на 43-й Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году. Путин критиковал США и НАТО, говорил о неприемлемости однополярного мира и, делая акцент на потенциале России, выражал готовность вести борьбу.

Та историческая речь действительно стала объявлением абсолютной трансформации российской внешней политики. Москва, которая после цветных революций в Грузии и на Украине начала проводить сдерживающую внешнюю политику в отношении этих стран, определила в качестве основной цели препятствование членству Украины и Грузии в НАТО. Россия, вмешавшаяся в Грузию в 2008 году, образовала автономные государства в Южной Осетии Абхазии и таким образом создала буферные зоны.

Москва, показавшая, что для защиты своих интересов она может при необходимости осуществить военное вмешательство, в значительной степени изменила статус-кво в Черном море. К тому же в то время как до кризиса западные страны и прежде всего США поддерживали и подбадривали Грузию, после российского вмешательства дальше риторики дело не пошло. Экономические антироссийские санкции, инициированные США, тоже не смогли стать жесткой и сдерживающей мерой в силу того, что многие страны — члены ЕС покупают нефть и природный газ у России.

При том, что Россия, которая на фоне этих событий не допустила членства Грузии в НАТО, достигла своей цели, США пережили серьезные репутационные потери в регионе. Россия, совершая военное вмешательство в ответ на любое беспокоящее ее международное событие и получая важные преимущества, также выставила напоказ слабость авторитета Запада в международной системе.

Народные восстания, начавшиеся на Ближнем Востоке в 2010 году, положили начало борьбе глобального масштаба. Россию, которая, как и многие другие государства, была застигнута врасплох событиями на Ближнем Востоке, особенно беспокоили перемены, происходившие в тех странах, где у нее есть важные интересы, такие как Ливия Египет . А с началом известных событий в Сирии, обладающей крайне тесными отношениями с Россией, Москва стала держать ухо востро.

В ходе войны в Сирии Россия заняла сторону дамасского режима, оказывая ему военную помощь или используя свое положение в Совете Безопасности ООН , и долгое время не вмешивалась в войну напрямую. Важнейшей причиной этой ситуации была неопределенность, имевшая место на Украине, которая представляет гораздо большее значение для геополитики России.

Крымский кризис и российское доминирование в Черном море

С распадом Советского Союза присутствие российского Черноморского флота в Севастополе на территории оказавшегося под украинским суверенитетом Крыма рассматривалось как серьезная проблема с точки зрения российской внешней политики. В связи с тем, что главный порт российского флота находился вне российской юрисдикции, Москва утратила лидирующее положение в Черном море.

Хотя в 1997 году Россия арендовала у Украины часть территории Севастополя для размещения базы Черноморского флота на 20 лет, споры о статусе региона продолжались. Кроме того, многие российские мыслители и политики настаивали на том, что Россия для становления великой державой должна объединиться с Украиной. А когда на повестке дня возникло членство Украины в НАТО и ЕС, Москва сочла это неприемлемым.

В результате отказ бывшего президента Украины Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации с ЕС в 2013 году и его курс на сотрудничество с Россией вызвали бурную реакцию оппозиции; вспыхнувшие в Киеве протесты переросли в ожесточенные столкновения. США и ЕС поддержали силы оппозиции, а Россия встала на сторону Януковича. В дальнейшем Янукович покинул страну, а 27 февраля 2014 года в Крыму пророссийские ополченцы при содействии России установили контроль на полуострове. В марте 2014 года парламент Крыма после так называемого референдума провозгласил независимость полуострова, а Российская Федерация признала это решение. 21 марта 2014 года Крым был официально присоединен к России.

Те события, с одной стороны, дали России возможность изменить баланс сил в Черном море в свою пользу, с другой, создав дополнительные буферные зоны на востоке Украины, как на севере Грузии, Россия минимизировала угрозы, исходящие от ближнего зарубежья. Несмотря на то что Россия, получившая большие геополитические преимущества, столкнулась с экономическими санкциями Запада, ей удалось компенсировать ограничения газовой картой, которой она может влиять на Европу.

США и страны ЕС, которые до вмешательства России поддерживали и приободряли Украину, так же, как и в Грузии, не предприняли никаких действий, выходящих за рамки риторики. В то время как Россия, которую считали «державой средней руки», с помощью военной силы получила крайне важные для нее выгоды, глобальные державы во главе с США опять же, как в Грузии, только поспособствовали кризису, произошедшему на Украине. Все эти события не только выявили неопределенность в международных отношениях, но и послужили причиной для еще большей смелости России, которая в экономическом отношении находится далеко позади глобальных сил.

Вмешательство в Сирию и российская военная сила в Средиземноморье

Россия, которая благодаря военным вмешательствам разрешила проблему угроз в ближнем зарубежье, начиная с 2015 года стала все больше вовлекаться в сирийский кризис. Помимо военно-морской базы в Тартусе, Россия с 2015 года нарастила свое присутствие на авиабазе Бассель аль-Асад в Латакии . 30 сентября 2015 года Россия, которая с отправкой российских военных сил в Сирию начала воздушные операции, де-факто приняла участие в войне в САР.

С этого момента ход сирийской войны существенно изменился. Оппозиция стала терять свои позиции, а режим Асада — снова набирать силу. Кроме того, Москва, которая ощущала себя в окружении, а с вмешательством в Грузию и на Украину разрушила это представление, в Восточном Средиземноморье, в весьма отдаленном от российских территорий регионе, позиционировала себя в качестве основного конкурента Западу. К тому же при всех этих событиях стало больше тех, кто начал называть Россию сверхдержавой.

Но так же, как термин «держава средней руки», которым многие политологи характеризовали Россию в 1990-е годы, достаточно спорен, сейчас, если рассматривать нынешние данные, приписывание России статуса сверхдержавы тоже не кажется реалистичным. Тем не менее с приходом к власти Путина Россия во многом вернула утраченный престиж на международной арене.