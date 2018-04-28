Наблюдатели ОБСЕ отказались мониторить пересменку на ДФС, заявили в ДНР

ДОНЕЦК , 28 апр — РИА Новости . Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ отказались осуществлять мониторинг пересменки рабочих Донецкой фильтровальной станции из-за обстрела, заявил журналистам представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Ранее сообщалось, что из-за обстрелов транспорта с рабочими Донецкой фильтровальной станции смена персонала будет проходить под наблюдением мониторинговой миссии ОБСЕ. Данная договоренность позволила расконсервировать станцию и возобновить подачу воды потребителям.

"В СММ ОБСЕ отказались осуществлять наблюдение пересменки рабочей смены Донецкой фильтровальной станции, ссылаясь на нарушение режима тишины. Мониторинг осуществления ротации смен будет возобновлен завтра при соблюдении устойчивого режима прекращения огня. На станции продолжает работать предыдущая смена", — заявил представитель ведомства.