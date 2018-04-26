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Лукашевич призвал разобрать ситуацию с обстрелом работников ДФС в Донбассе
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Лукашевич призвал разобрать ситуацию с обстрелом работников ДФС в Донбассе 

РИА Новости 1 час назад
ВЕНА, 26 апр — РИА Новости. Необходим детальный разбор обстрела работников Донецкой фильтровальной станции (ДФС), заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Компания «Вода Донбасса» ранее заявляла, что автобус с сотрудниками Донецкой фильтровальной станции попал под обстрел, пострадали пять человек. Работа станции была остановлена.
"Необходим детальный разбор возмутительного обстрела работников Донецкой фильтровальной станции (ДФС). Важно более четко определить, откуда велась стрельба. Приветствуем действия СММ (Специальной мониторинговой миссии) по сопровождению сотрудников ДФС, которая фактически обеспечивает их безопасность. Видимо, такое сопровождение потребуется на постоянной основе", — заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Он подчеркнул, что подобную практику задействования наблюдателей СММ стоит распространить на все объекты гражданской инфраструктуры на линии соприкосновения.
"В важных усилиях по содействию ремонтно-восстановительным работам призываем наблюдателей СММ наладить еще более тесное сотрудничество с властями отдельных районов Донецкой и Луганской областей", — добавил постпред.
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