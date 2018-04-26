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МККК отправил в Донбасс десять грузовиков с гуманитарной помощью
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МККК отправил в Донбасс десять грузовиков с гуманитарной помощью 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Миссия Международного комитета Красного Креста (МККК) отправила десять грузовиков с гуманитарной помощью для жителей неподконтрольной Киеву территории Донбасса, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
"Через КПВВ «Новотроицкое» на выезд на временно оккупированную территорию Украины проследовали десять грузовых автомобилей от Международного комитета Красного Креста. Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области медицинские препараты, гигиенические наборы, песок для фильтрации, сварочные аппараты, символику МККК, колеса, ИТ-оборудование, сульфат алюминия и теплицы общим весом около 148 тонн", — говорится в сообщении.
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