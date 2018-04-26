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Порошенко построит в Чернобыле технопарк
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Порошенко придумал построить в Чернобыле технопарк 

Деловая газета «Взгляд» 53 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции должна быть преобразована в территорию инновационных технологий.
Порошенко написал в Twitter, что «современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений».
Он отметил также, что необходимо «сделать все», чтобы трагедия, подобная аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года «никогда не повторилась».
Напомним, в апреле Чернобыльскую АЭС открыли для туристов.
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Комментарии1  Ещё 6 источников 
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