Порошенко построит в Чернобыле технопарк

Порошенко придумал построить в Чернобыле технопарк

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что зона отчуждения Чернобыльской атомной электростанции должна быть преобразована в территорию инновационных технологий.

Порошенко написал в Twitter, что «современная чернобыльская зона должна стать местом новых прогрессивных технологий, территорией изменений».

Он отметил также, что необходимо «сделать все», чтобы трагедия, подобная аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года «никогда не повторилась».

Напомним, в апреле Чернобыльскую АЭС открыли для туристов.