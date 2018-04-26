Чемпионат Украины по ралли получил нового титульного спонсора

Титульным спонсором Чемпионата Украины по ралли стал новый игрок на розничном рынке нефтепродуктов — компания Glusco. Компания обещает предоставлять поддержку организаторам ралли, комитету и всей ФАУ. Партнерский договор подписан на весь сезон 2018 года. Согласно контракту, Glusco будет помогать и топливом. Но на боевых раллийных машинах используется специальный бензин с октановым числом 102 и выше. Так что фирменный бензин и вскоре дизельное топливо Proton понадобится больше автомобилям сопровождения.

«Авторалли — увлекательный и зрелищный вид спорта. Поэтому, важно давать толчок и открывать новые возможности талантливым участникам, а всем украинским болельщикам — яркие эмоции и ощущения драйва» — комментируют в пресс-службе Glusco. Если сотрудничество топливного ритейлера и Автомобильной федерации Украины будет успешным, то оно может быть продолжено на 2019 год и расширено на другие спортивные дисциплины.

Литва, Латвия, Словакия, Всего Чепионат Украины по ралли в этом году состоит из пяти этапов, которые пройдут в Трускавце, Умани, Киеве, Херсоне Ивано-Франковске . 25-е первенство по ралли обещает стать очень захватывающим и интересным. Так, на первый этап в Трускавце по состоянию на вчера зарегистрировалось уже более 35 экипажей. Из них половина — из других стран ( Польша Франция и пр.). Организаторы мероприятия подтверждают, что таких массовых и звездных по составу ралли в Украине не было с 2013 года.

На сегодняшний день в Украине насчитывается 127 автозаправочных комплексов сети Glusco, которые сконцентрированы в центральном, столичном и восточном регионах Украины.