Декан факультета социологии и политологии финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов прокомментировал новость о том, что Парламентская ассамблея Совета Европы приняла две поправки, которыми признала отдельные районы Донецкой и Луганской областей «территориями, которые находятся под контролем РФ».
Эксперт напомнил, что ПАСЕ не имеет серьезного политического влияния.
«Поэтому часто кажется, что Ассамблея может принимать какие угодно резолюции — нас они напрямую не касаются. Проблема, однако, в том, что инициативы Киева находятся в общем русле стратегии Запада по организации тотального давления на РФ, и потому не безобидны», — сказал эксперт в интервью «СП».
Он также обратил внимание на то, что в Совете Безопасности ООН все чаще звучит идея о лишении России право вето, и фактически речь идет о сворачивании Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.
Читайте подробнее в материале «СП» «Перемога по-киевски: Москву официально записали в оккупанты».
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