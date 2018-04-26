Эксперт: ПАСЕ может принимать какие угодно резолюции — РФ они напрямую не касаются

Эксперт напомнил, что ПАСЕ не имеет серьезного политического влияния.

«Поэтому часто кажется, что Ассамблея может принимать какие угодно резолюции — нас они напрямую не касаются. Проблема, однако, в том, что инициативы Киева находятся в общем русле стратегии Запада по организации тотального давления на РФ, и потому не безобидны», — сказал эксперт в интервью «СП».

Он также обратил внимание на то, что в Совете Безопасности ООН все чаще звучит идея о лишении России право вето, и фактически речь идет о сворачивании Ялтинско-Потсдамской системы международных отношений.

Читайте подробнее в материале «СП» «Перемога по-киевски: Москву официально записали в оккупанты».