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Глава исполкома СНГ рассказал о главных внешних угрозах для стран содружества
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Глава исполкома СНГ рассказал о главных внешних угрозах для стран содружества 

RT на русском 1 час назад
Для стран СНГ серьёзную внешнюю угрозу представляют деструктивные действия Запада во главе с США по нагнетанию обстановки в военно-политической сфере. Такое мнение выразил глава исполкома Содружества Независимых Государств Сергей Лебедев в ходе интервью газете «Известия».
«Рассматривая современный мир в русле логики «свой–чужой», «с нами или против нас», ряд западных стран предпринимает попытки в грубой форме задействовать фактор силы для продвижения собственных интересов», — пояснил он.
По словам Лебедева, также сохраняются такие общие угрозы, как международный терроризм, экстремизм, нелегальный оборот наркотиков и контрабанда оружия, транснациональная организованная преступность.
Глава исполкома подчеркнул, что в этих условиях укрепление стабильности и безопасности является неизменным приоритетом содружества.
Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с ФАН оценил поручение президента Петра Порошенко начать процедуру выхода Украины из СНГ.
RT на русском: последние новости
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