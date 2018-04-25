Ещё
Украина взялась за российские корабли
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украина взялась за российские корабли 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Reuters
Правительство Украины поддержало инициативу министерства инфраструктуры полностью запретить российским судам входить в свои внутренние воды. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.
«Могу заверить, что российского флага в водах и портах Украины не будет до полного освобождения оккупированных территорий», — заявил министр Владимир Омельян.
Кроме того, запрет будет касаться судов-нарушителей под флагом любого другого государства, которое «пренебрегает украинскими законами и международным правом и заходит в закрытые морские порты временно оккупированного Крыма и Севастополя».
Отмечается, что предложение также будет вынесено на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). В случае его одобрения правительство намерено проинформировать ЕС, США и другие страны на предмет введения ими аналогичной меры.
>> Украина объявила России речную блокаду
25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд» под флагом России с 10 членами экипажа на борту. Судно зарегистрировано в одном из портов Крыма, который Украина считает своей территорией. Команда провела на судне с гниющей рыбой более 10 дней. Покидать сейнер им запретили, выставив охрану.
Последние новости
Трамп призвал Россию готовиться сбивать американские ракеты Медведев похвалился шестью годами покорения вершин Цены на одежду вырастут из-за обвала рубля
Комментарии82
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова обвинила США в рейдерском захвате148
Россия доказала очередную ложь США398
Власти США проникли в резиденцию генконсула РФ130
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз23
«Бархатная революция»: начался распад коалиции374
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
01:05
США усомнились в попадании «Томагавков» в РФ
Армия Оружие
02:07
Возбуждено новое дело против Порошенко
В мире Украина
00:58
Сборов не будет: Крым проигрывает Турции
Общество Личный счет
00:58
Афганцы перекрыли центр Киева
В мире Украина
00:47
МИД обратился к россиянам
Политика СНГ
00:14
В центре Москвы эвакуируют ТЦ
Происшествия
02:00
Крису Кельми поставили тяжелый диагноз
Шоу-бизнес
01:19
Украина объявила в розыск шесть тысяч крымчан
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение