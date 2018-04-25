Почему украинская промышленность не может обойтись без России

Значительную часть имущества Николаевского судостроительного завода, который производил на Украине танкеры, эсминцы и подводные лодки, выставят на торги из-за долгов по заработной плате. Продать здания и земельный участок предприятия планируется во второй половине мая. Закрытие завода-гиганта — не единственный пример разрушения целой отрасли, эксперты прогнозируют планомерное уничтожение и закрытие большинства промышленных объектов в стране. По их мнению, остановка заводов и фабрик напрямую связана с потерей российского рынка. Смогут ли власти Украины исправить ситуацию, разбирался RT.

Николаевский судостроительный завод (ранее он был известен как Завод имени 61 коммунара) — одно из крупнейших украинских промышленных предприятий. Завод был построен в 20-х годах прошлого столетия и выпускал миноносцы, эсминцы, подводные лодки и другие плавсредства для военно-морского флота.

Начиная с 2000-х годов предприятие выпустило всего несколько сухогрузов и танкеров для испанских и греческих компаний, но в основном занималось ремонтом.

Николаевский судостроительный завод был в шаге от возрождения в 2013 году, когда предприятие по поручению президента России посетил вице-премьер России Дмитрий Рогозин . Тогда же Россия была готова выкупить построенный на 95% ракетный крейсер «Украина» за 1 млрд рублей. Строительство крейсера началось ещё в 1984 году, и его продажа могла бы принести предприятию неплохие деньги. Но из-за начавшегося в конце 2013 года «майдана» переговоры о сотрудничестве были приостановлены, а недостроенный крейсер с 2015 года вынужден был содержать сам завод.

В ноябре 2017 года Министерство обороны Украины направило в госконцерн «Укроборонпром» письмо, в котором говорилось о нецелесообразности достройки ракетного крейсера «Украина». В ответ «Укроборонпром» заявил, что всё равно готов достроить судно, пусть и не для украинского флота, но хотя бы для продажи любой другой заинтересованной стране.

Однако для достройки корабля всё равно должны быть предусмотрены средства в государственном оборонном заказе (ГОЗ) на 2018 год. Если же кабинет министров не выделит необходимых средств, то «Укроборонпром» предлагает два варианта: «либо продавать недострой, поскольку он не отвечает военной доктрине, либо предусмотреть в ГОЗ на 2018 год деньги на дальнейшее содержание судна у причальной стенки». При этом «концерн готов рассмотреть и другие варианты решения этой проблемы, предложенные кабмином», — говорилось в официальном сообщении «Укроборонпрома».

В итоге никакого комплексного решения, позволяющего помочь предприятию, принято не было. Завод остановился, а задолженность по заработной плате перед рабочими на февраль 2018 года составила 65 млн грн. ($2,47 млн).

Погасить долги планируется за счёт продажи зданий и земельного участка, принадлежащего предприятию, площадью 6,9 га. Торги уже намечены на 21 мая, стартовая стоимость лота составляет 52,3 млн грн (около $2 млн).

Специалисты полагают, что прекращение работы Николаевского судостроительного завода знаменует собой полный развал отрасли. «Опытные специалисты переезжают на работу в Россию, поэтому — даже при желании восстановить судостроительную отрасль — работать в ней будет некому», — пояснил RT источник в «Укроборонпроме».

За долги — с молотка

Николаевский судостроительный завод — не единственное промышленное предприятие на Украине, которое остановило свою работу. В середине апреля 2018 года из-за долгов по зарплате в размере 3,2 млн грн. ($122 тыс.) государственные исполнители арестовали и описали имущество Ровенского автомобильного ремонтного завода. Предприятие занималось ремонтом и переоборудованием специальной техники для нужд военной промышленности.

Во второй половине апреля было описано имущество Херсонского завода карданных валов за долги в размере 8 млн грн. ($304 тыс.). Предприятие занималось выпуском карданных валов и запасных частей к ним для автомобилей КрАЗ, МАЗ, КамАЗ, Урал, ГАЗ, автобусов ЛАЗ, «Икарус», троллейбусов, тракторов, подвижного железнодорожного состава, металлургического оборудования и других механизмов. У завода забрали мазутохранилище и несколько старых автомобилей, за счёт продажи которых исполнители намерены вернуть долги сотрудникам завода.

Крупнейшее украинское авиастроительное предприятие — «Антонов» — ведёт закрытые переговоры с Минским заводом гражданской авиации №407 о создании сервисного центра в Минске . Эта информация получена по итогам журналистского расследования, проведённого украинским изданием Liga.net.

«В Беларуси планируется продлевать лётную годность, ресурс самолётов АН, а также проводить сервисное обслуживание, ремонт и сборку самолётов семейства Ан-148/158. Согласно протоколу переговоров между предприятиями, в рамках сотрудничества рассматривается возможность использования российских комплектующих, в том числе и санкционных», — говорится в статье издания.

По данным Liga.net, на «Антонове» хранится 10 планеров Ан-148/Ан-158, которые находятся на завершающих стадиях, но их серийное производство не осуществляется. «В качестве причины называется прекращение в 2014 году сотрудничества с РФ, что существенно повлияло на поставки покупных комплектующих и материалов для самолётов. Доля таких комплектующих составляла до 50%», — говорится в материале.

Без России не получилось

Большинство крупных украинских предприятий создавалось во времена Советского Союза. Исходя из экономической политики того времени, распространённым было создание замкнутых производственных циклов на территории сразу нескольких республик, рассказал в интервью RT директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов

«После распада СССР многие сферы работали по этому же принципу, но после 2014 года и националистического угара в Киеве представители власти пользуются отнюдь не экономической целесообразностью. Они исходят в своих решениях из политической конъюнктуры. Им всё равно, будут ли функционировать крупнейшие заводы на Украине и как будут жить люди, которые там работают. Они готовы разорвать связи с Россией и запретить конверсию даже в том случае, когда предприятие не может без неё обойтись», — пояснил эксперт.

Основным рынком сбыта для украинских промышленных предприятий действительно являлась Россия, признаёт источник RT в Министерстве экономического развития и торговли Украины.

«Практика показывает, что странам ЕС продукция машиностроения наших заводов не нужна. А других рынков сбыта найти не удалось», — пояснил собеседник RT. По этой причине, по его словам, министерство не препятствует росту экспорта в Россию товаров невоенного назначения — котлов, арматуры, труб, механизмов.

По данным Государственной службы статистики Украины, в январе—феврале 2018 года в Россию продано товаров и услуг на $541,6 млн, что на 5,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. И всё равно Россия остаётся крупнейшей страной — покупателем украинской продукции. Например, в январе—феврале 2018 года в Польшу было поставлено товаров на $534,4 млн, в Словакию — на $156,1 млн, в США — на $138,9 млн «Продавать трансформаторы или двигатели, которые сейчас Украина продаёт в Россию, в Польшу маловероятно. Можно найти рынки сбыта этой продукции только в Азии. Частично это получается, но пока очень слабо и тяжело. Продукцию машиностроения продавать всегда сложно. Куда проще продать корабль с зерном или эшелон подсолнечного масла. А можно и корабль с чугуном. Это реалии мировой экономики», — заявил в эфире телеканала «112. Украина» директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко

В свою очередь, Денис Денисов прогнозирует, что на Украине будет наблюдаться планомерное уничтожение и закрытие подобных предприятий.

«Соответственно, как говорил один из послов (экс-посол США в Киеве Джеффри Пайетт . — RT), Украина становится аграрной сверхдержавой. Только я думаю, он это с юмором сообщил, а некоторые в Киеве поверили», — пояснил Денисов.

По данным Министерства экономического развития Украины, свыше половины экспорта страны приходится на продукцию сельскохозяйственного назначения. По мнению эксперта, это несёт в себе потенциальный риск для пополнения доходной части государственной казны. Низкий урожай пшеницы, к примеру, из-за плохой погоды, может привести к дефициту валютных поступлений, что негативно отразится на экономике страны. Но до восстановления экономических связей с Россией Украина, вероятнее всего, будет делать упор как раз на продажу сельскохозяйственной продукции, полагает Денисов.