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С начала конфликта в Донбассе погибло 3,8 тыс. украинских военных
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С начала конфликта в Донбассе погибло 3,8 тыс. украинских военных 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
На Украине с начала проведения так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе, то есть с 2014 года, погибло около 3,8 тыс. военнослужащих страны. Такую статистику на своей странице в Facebook представил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.
«С начала проведения АТО статус участника боевых действий получили почти 326 тыс. человек, 8 489 из них получили увечья и ранения, 3 784 военнослужащих погибли», — заявил Матиос.
Он также добавил, что за время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство. Ранее, как сообщало «Укринформ», украинский депутат Александр Третьяков [заявил] (https://rns.online/society/Ukrainskii-deputat-zayavil-o-samoubiistve-bolee-1-tis-veteranov-aTO—2018-04-24/), что более 1 тыс. ветеранов АТО покончили жизнь самоубийством.
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