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На Украине подвели итоги потерь от силовой операции в Донбассе
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На Украине подвели итоги потерь от силовой операции в Донбассе 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Силовая операция в Донбассе дорого обходится киевским силовикам, констатировал главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос. Более 8 тысяч человек получили ранения, почти 4 тысячи погибли и еще 550 сами свели счеты с жизнью, передает ТАСС данные прокуратуры.
"С начала проведения АТО статус участника боевых действий получили почти 326 тысячи человек, 8489 из них получили увечья и ранения, 3784 военнослужащих погибли. При этом за время проведения АТО по меньшей мере 554 человека совершили самоубийство", — написал прокурор в своем Facebook.
По данным прокуратуры, в стране отмечается дефицит финансов и специалистов для проведения психологической реабилитации участников АТО.
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