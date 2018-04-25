Украинский народный трибунал рассмотрел обвинения режима Порошенко в блокаде Донбасса

ДОНЕЦК , 25 апреля. / ТАСС /. Украинский народный трибунал по расследованию военных преступлений режима Петра Порошенко против народа страны (УНТ) в среду рассмотрел пятый блок обвинений, касающийся блокады Донбасса. На заседании, как сообщила председательствующий судья УНТ Елена Шишкина , были заслушаны показания десяти свидетелей и потерпевших.

"Были опрошены эксперты, свидетели, рассмотрены фото и видеоматериалы, допрошено десять свидетелей и потерпевших", — приводит ее слова Донецкое агентство новостей. Шишкина добавила, что следующий блок будет заслушан в четверг, 26 апреля, и будет содержать обвинения в геноциде.

В рамках заслушанного в среду блока, фигурантам инкриминировали обвинения по статьям «Невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат», «Повреждение путей сообщения и транспортных средств», «Блокирование транспортных коммуникаций, а также захват транспортного предприятия» и «Умышленное повреждение линий связи».

В изоляции

На заседании жительница села Фрунзе Славяносербского района Луганской области Анжелика Пирогова рассказала, как в октябре 2014 года украинские силовики подвергли массированному обстрелу ее поселок. «Железная дорога и хлебоприемное предприятие первыми попали под обстрел. Били по домам, били по тогда еще не убранным полям», — рассказала она.

Женщина также вспомнила, что первый обстрел Фрунзе украинские силовики вели в течение 17 часов. Кроме того, по ее словам, Вооруженные силы Украины блокировали село, запретив ввозить туда любые продукты питания с Украины. «С середины ноября 2014 года мы были в полной транспортной изоляции. За все время боевых действий Украина ни разу не оказала нам продовольственную помощь», — обратила внимание свидетель.

О нехватке продуктов, отсутствии света и воды в результате экономической блокады Донбасса, введенной режимом Порошенко в 2014 году, рассказала и проходящая по делу в качестве потерпевшей жительница города Кировск Луганской области Любовь Гармаш. По ее словам, для жителей поселка, в котором она тогда проживала, «жизнь стала настоящим испытанием». «Поселок стал похож на блокадный Ленинград », — отметила она.

Гармаш добавила, что режим Порошенко лишил население социальных выплат, был введен запрет на банковские услуги, а на дорогах Луганской области появились блокпосты. Все это, как она заключила, наглядно показывает, в каких тяжелейших условиях жили люди при экономической блокаде.

Жители Донбасса в большом количестве подавали иски в различные суды, чтобы получить законные выплаты. Однако, как рассказала на заседании УНТ донецкий юрист Елена Лавренова, 70% исков о невыплате пенсий были отклонены. «В конце 2014 года я начала волонтерскую деятельность по сбору заявлений от пенсионеров, которые не получали свою пенсию, — сообщила она. — На сегодняшний день собрано 9630 заявлений, из них украинским судом рассмотрены только 30%, остальные возвращены или не рассмотрены».

Кроме того, по ее словам, почта в зоне конфликта перестала работать еще летом 2014 года. Из-за отсутствия почтовой связи с Украиной иски направляли в украинские суды через Российскую Федерацию

Трибунал

В середине марта 2018 года инициативная группа граждан Украины, проживающих в Донецке и Луганске , объявила о создании Украинского народного трибунала по расследованию военных преступлений режима Порошенко. Дела о преступлениях рассматривают на основе украинского законодательства и с учетом норм международного права.

Все статьи обвинения разделены на ряд блоков: использование вооруженных сил против гражданского населения, пытки, блокада, создание незаконных вооруженных формирований, геноцид и так далее. На прошлых заседаниях трибунал рассмотрел обвинения по четырем блокам — использование вооруженных сил против гражданского населения, создание незаконных вооруженных формирований, пытки, грабежи и разбой, а также пропаганда войны.