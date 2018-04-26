СМИ: мэр Одессы не смог провести заседание на украинском языке

Мэр Одессы Геннадий Труханов впервые попытался провести заседание городского совета на украинском языке, однако вскоре перешел на русский, пишет местное издание "Думская".

Портал сообщает, что решение главы города может быть связано с повесткой заседания, в ходе которого рассматривались два проекта решения, предусматривающих переход мэрии на работу на украинском языке. Отмечается, что депутаты отклонили обе инициативы.

Местное издание "Таймер" сообщает, что мэра поддержали ряд депутатов. Так, представители партий "Самопомич" и "Доверяй делам" использовали только украинский язык, в то время как депутаты от "Оппозиционного блока" говорили на русском языке, как и раньше. При этом сам Труханов периодически "помогал" себе русскими словами.

После госпереворота на Украине в 2014 году Верховная рада признала утратившим силу закон об основах государственной языковой политики, который предусматривал возможность официального использования русского языка в качестве регионального в 13 из 27 регионов страны. Однако исполняющий обязанности президента Александр Турчинов отказался подписывать это решение.

В Раде зарегистрировано несколько законопроектов о государственном языке, которые предусматривают расширение сфер применения украинского языка в стране. Однако документы еще не выносились для голосования в зал, так как являются спорными. По процедуре, законопроекты сначала рассматриваются на уровне комитетов.