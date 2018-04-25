Чистая прибыль «Нафтогаза» в 2017 году выросла на 48%

Чистая прибыль «Нафтогаза Украины» выросла в 2017 году на 48% по сравнению с показателем прошлого года и составила 39,33 млрд гривен ($1,5 млрд по текущему курсу), говорится в сообщении компании.

Как поясняет компания, существенная часть чистой прибыли «Нафтогаза» как отдельного юридического лица за 2017 год — почти 12,6 млрд гривен ($480 млн) — составляет эффект отображения решений Стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом» относительно покупки-продажи газа и транзита природного газа.

«На увеличение чистой прибыли за 2017 год по сравнению с 2016 годом также повлияло увеличение прибыли от транзита природного газа, что частично было нивелировано большими убытками в сегменте продажи природного газа», — поясняет компания.

Выручка компании выросла на 16,5% и составила 187,927 млрд гривен ($7,18 млрд). Себестоимость продаж возросла на 26,1% — до 146,64 млрд гривен ($5,6 млрд).

Прибыль до налогообложения составила 51,287 млрд гривен ($1,96 млрд), что в 2,2 раза больше показателя годом ранее.

Как отмечает компания, доход сегмента транзита природного газа за 2017 год увеличился в целом на 20% по сравнению с 2016 годом, в основном за счет увеличения объемов транзита. Результатом сегмента является прибыль в размере почти 36,5 млрд гривен ($1,39 млрд), что на 27% больше результата 2016 года.

Общие объемы реализации «Нафтогазом» природного газа составили около 21,6 млрд кубометров, что меньше объема реализации за 2016 год на 5%. В целом по сегменту «Нафтогаз» получил убыток в размере почти 7,4 млрд гривен ($280 млн), что в 2,5 раза хуже показателя 2016 года.