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На Украине рассказали о росте числа нападений на журналистов
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На Украине рассказали о росте числа нападений на журналистов 

Газета.Ru 1 час назад
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что число нападений на журналистов в стране возросло. Об этом сообщает украинское издание «Вести».
"Власти считают, что часть журналистов — неправильные и занимаются подрывной деятельностью в стране, поэтому на нападения на них можно закрывать глаза. Это неправильно", — сказал Томиленко.
Он также добавил, что за первые три месяца 2018 года был зафиксирован 21 случай нападения на представителей СМИ.
Однако, по его словам, «случаи, когда кто-то из нападавших на журналистов был наказан, неизвестны».
Ранее представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир призвал Киев обеспечить безопасность журналистов, а также расследовать случаи нападения на работников СМИ.
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