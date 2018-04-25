На Украине рассказали о росте числа нападений на журналистов

Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что число нападений на журналистов в стране возросло. Об этом сообщает украинское издание «Вести».

"Власти считают, что часть журналистов — неправильные и занимаются подрывной деятельностью в стране, поэтому на нападения на них можно закрывать глаза. Это неправильно", — сказал Томиленко.

Он также добавил, что за первые три месяца 2018 года был зафиксирован 21 случай нападения на представителей СМИ.

Однако, по его словам, «случаи, когда кто-то из нападавших на журналистов был наказан, неизвестны».