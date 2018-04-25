В Раде заявили об угрозе распада Украины 

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Крым. Депутат Верховной рады Украины Евгений Мураев заявил, что политический курс, которого придерживается страна, может привести к ее распаду. Поэтому, считает он, система власти в государстве требует кардинальных изменений.
По мнению парламентария, если этого не сделать, то «просто изменятся субъекты коррупционных сделок», а «страна будет дальше катиться под откос».
"Проблема не в персоналиях, проблема в том курсе, которым нашу страну будут вести те, кто попадет в парламент. А тот же курс декларирует ряд действующих политиков, — сказал Мураев в эфире телеканала NewsOne. — У меня вызывает сомнение территориальная целостность Украины в будущем, поскольку мы видим амбиции Польши, Венгрии, России и всех наших соседей. Все с удовольствием подождут, когда наш уровень жизни упадет ниже плинтуса и все регионы начнут проситься в стороны".