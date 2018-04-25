Деление на своих и чужих разрушает украинскую журналистику — эксперт

После Майдана в Украине отношение власти к журналистам не улучшилось. Об этом, как пишет strana.ua, заявил президент Академии украинской прессы Валерий Иванов на круглом столе на презентации Индекса физической безопасности журналистов.

«То, как власть относится к расследованиям по делам журналистов, говорит о том, что те уроки не учтены. Наши политики считают журналистику орудием, которое можно использовать — именно оттуда идет разделение на своих и не своих журналистов. Своих нужно поддерживать и защищать, против чужих журналистов можно бороться: они мол подрывают устои государства, это враги или проводники вражеских намерений. Такое отношение характерно для авторитарных обществ. Если Украина хочет быть демократией, мы должны понять, что каких бы убеждений журналист не придерживался, он имеет право на свободу слова. Сейчас же у нас деление журналистов на своих и чужих — это именно то, что разрушает журналистское сообщество. Все журналисты свои», — заявил Иванов.

Он также предостерег от радикализации самих журналистов.

«Бывает, что зашкаливает патриотизм. Так сделай честный выбор: иди в военкомат и защищай свою страну. Но нельзя воевать словом, сидя на уютном диванчике в своем ньюсруме. Словом нужно говорить правду и отражать то, что происходит», — добавил глава Академии.

По его словам, физические нападения на журналистов включают у них самоцензуру.

«Ни один журналист в Украине сейчас не может чувствовать себя в безопасности от физического насилия. Говорить после этого, что на Украине демократия — это не слишком серьезно», — отметил эксперт.