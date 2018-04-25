Военных НАТО обвинили в обстреле ДНР

Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинило военнослужащих НАТО в участии в обстреле города Ясиноватая в пригородах Донецка в среду.
Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин пояснил журналистам, что сегодня утром обстрелу из минометов калибром 120 и 82 миллиметра подвергся подконтрольный ДНР город Ясиноватая.
"По нашим данным, руководство этим обстрелом вели военнослужащие-артиллеристы НАТО, прибывшие накануне для проведения полевых испытаний и обучения украинских силовиков на средствах артиллерийской разведки AN/TPQ производимых и поставляемых США на Украину", — заявил Басурин журналистам.
Он отметил, что несколько данных комплексов уже установлены в городе Авдеевке в нескольких километрах севернее Донецка.
"В настоящее время данные комплексы развернуты на крышах нескольких многоэтажек в Авдеевке", — сказал Басурин. Он отметил, что подразделения ДНР соблюдают минские договоренности и используют для подавление огня украинских силовиков только разрешенное вооружение.