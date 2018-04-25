Военных НАТО обвинили в обстреле ДНР

Власти ДНР обвинили военных НАТО в обстреле города Ясиноватая

Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики обвинило военнослужащих НАТО в участии в обстреле города Ясиноватая в пригородах Донецка в среду.

Заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин пояснил журналистам, что сегодня утром обстрелу из минометов калибром 120 и 82 миллиметра подвергся подконтрольный ДНР город Ясиноватая.

"По нашим данным, руководство этим обстрелом вели военнослужащие-артиллеристы НАТО, прибывшие накануне для проведения полевых испытаний и обучения украинских силовиков на средствах артиллерийской разведки AN/TPQ производимых и поставляемых США на Украину", — заявил Басурин журналистам.

Он отметил, что несколько данных комплексов уже установлены в городе Авдеевке в нескольких километрах севернее Донецка.