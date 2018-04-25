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В ДНР заявили об обстреле Ясиноватой военными НАТО
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В ДНР заявили об обстреле Ясиноватой военными НАТО 

RT на русском 28 минут назад
Заместитель главы оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил об обстреле Ясиноватой военнослужащими НАТО.
По его словам, обстрел был произведён из миномётов калибра 120 и 82 милиметра.
«По нашим данным, руководство этим обстрелом вели военнослужащие-артиллеристы НАТО, прибывшие накануне для проведения полевых испытаний и обучения украинских силовиков на средствах артиллерийской разведки AN/TPQ производимых и поставляемых США на Украину», — цитирует РИА Новости Басурина.
12 апреля в ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками школьного автобуса под Горловкой.
Политолог Владимир Корнилов рассказал ФАН о сценариях развития Украины.
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