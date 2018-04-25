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Медведчук: Киев стучится в закрытые двери НАТО
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Медведчук: Киев стучится в закрытые двери НАТО 

Украина.ру 49 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом заявил лидер общественного движения Украинский выбор — Право народа Виктор Медведчук.
«Idée fixe украинской власти — членство в НАТО любой ценой — напоминает попытку ломиться в закрытые двери: абсурдно, бесперспективно, более того, заведомо проигрышно. Однако украинских политиков это не останавливает. Достаточно вспомнить недавнюю историю со статусом «страны-аспиранта». Ликованию адептов евроатлантической интеграции не было предела. Пока не оказалось, что громкое название «страна-аспирант» — это всего лишь формальная «правка» на сайте НАТО», — считает политик.
Медведчук напомнил, что объективная поддержка украинцами идеи вступления в НАТО, по оценкам международных организаций, составляет не более 37-40%.
«Причем евроатлантические симпатии имеют четкую географическую привязку: на Западе Украины они достигают 59%, а на Востоке, по разным оценкам, составляют от 12 до 22%, и это без учета неконтролируемых территорий», — пояснил он.
В то же время Киев не волнует мнение население. Как подчеркивает Медведчук, Киев не только продолжает твердить о приверженности идее евроатлантической интеграции и готовности выполнять все пожелания альянса, но и наращивает обороты пиар-кампании.
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