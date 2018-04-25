Солдаты уже четвертый год ведут позиционную войну на востоке Украины

Светлодарск — Первыми, кто нас встретил, были собаки. Их на редкость много на передовой близ города Светлодарска на Восточной Украине. Бойцы украинской армии живут на этих пшеничных полях уже почти четыре года. Столько же продолжается война на Украине

Под ногами вертятся собачонки разных возрастов и щенки.

«У нас есть одна собака, которая удивительно чувствует, когда начнется обстрел. Если она убегает в окоп, мы бросаемся за ней», — говорит солдат, который из соображений безопасности представляется как «Андроид».

Окопов у украинской армии год от года становится все больше. Пять солдат пьют кофе в специально отведенном для питания месте за маскировочной сетью. Армейские грузовики подвозят дополнительное снаряжение.

«Иногда снайперы пытаются попасть в наши грузовики», — объясняет один из солдат.

Светлодарск расположен недалеко от городка Дебальцево , который пророссийские войска захватили после тяжелых боев в феврале 2015 года. С тех пор солдаты находятся здесь.

В Светлодарске украинская армия охраняет важную для этого района электростанцию. Вырабатываемую на ней электроэнергию используют по обе стороны фронта.

Украинские солдаты: сепаратисты ругаются, среди российских солдат больше профессионалов

Неожиданно тишину нарушает несколько хлопков. Максим говорит, что это выстрелы из гранатометов.

«Стреляли далеко за нашими линиями», — говорит он.

На позициях спокойнее, чем было в первые годы войны. В начальной стадии войны в 2014 году вообще не существовало никакой линии фронта. Украинская армия пыталась вернуть территории, захваченные пророссийскими войсками.

Заключенные в 2014 году Минские соглашения изменили ситуацию. Стало спокойнее, была зафиксирована линия фронта. Но бои все же не прекратились. В последние годы ведется позиционная война.

Днем теперь отдыхают и готовятся к боям. Бои начинаются ближе к вечеру и продолжаются до утра. Тогда солдаты должны быть наготове.

«Три дня назад сепаратисты стреляли из гранатомета в ту сторону», — показывает Андроид.

Во время позиционной войны стреляют из гранатометов и пулеметов. Тяжелые реактивные установки, такие как «Град», используются реже. Диверсионные группы противника пытаются ночью перейти границу и устроить внезапное нападение или провести разведку.

Граница длиной в 450 километров отделяет территорию Украины от так называемых Донецкой и Луганской народных республик.

Народные республики были образованы после боев в 2014 году, когда войска повстанцев при поддержке российской армии захватили украинские города Донецк Луганск . Они фактически находятся под контролем России

Украинские солдаты говорят, что постоянно замечают присутствие российских военных.

«Мы слышим их переговоры по рации. Часто говорят с русским акцентом. Российских солдат можно узнать по тому, что приказы отдаются очень точно — в отличие от того, как это делают сепаратисты. Сепаратисты, например, ругаются. Российские военнослужащие более профессиональны», — описывает Максим.

По словам Максима, огонь из гранатометов ведется точнее, если стреляют российские солдаты. Гранаты попадают точно в цель.

Война на Украине постоянно требует новых жертв

Воюющие стороны часто находятся всего лишь в сотне метров друг от друга. Сегодня из одиночного окопа Максима почти не видно позиций сепаратистов. До окопов противника почти километр.

Одиночных окопов и траншей на линии много. Все объекты и оружие журналистам не показывают

В Минских договоренностях были определены виды оружия, которые можно использовать. Солдаты украинской армии не показывают оружие мощнее разрешенных пулеметов. Разрешенные гранатометы нам все же показали.

Чуть дальше от линии фронта находятся два бронетранспортера для перевозки личного состава.

Наблюдатели ОБСЕ неоднократно отмечали, что обе стороны используют запрещенное Минскими соглашениями вооружение, в частности, тяжелые гранатометы.

По словам солдат, в украинской армии существует принцип, в соответствии с которым она не открывает огонь первой. Если начинается обстрел, на него отвечают из орудий того же калибра.

«Мы ведем оборонительную войну», — говорит Максим.

По мнению наблюдателей ОБСЕ, Минские договоренности постоянно нарушают. Даже «пасхальное перемирие» было нарушено.

Количество погибших в пророссийских войсках неизвестно. Украинская армия, напротив, открыто сообщает об убитых и раненых.

В этом году было убито или ранено 50 гражданских и около 200 военнослужащих украинской армии.

Около 200 тысяч человек живет в непосредственной близости от линии фронта.

Мины и неразорвавшиеся снаряды наносят большой урон. В этом году, подорвавшись на минах, погибло более 40 человек.

В этом отношении, по данным ООН , зона конфликта на Восточной Украине считается одной из самых опасных в мире.

Весной будет вырыто еще больше окопов

Командир по рации приказывает Максиму уйти в укрытие. Через пару минут раздается грохот взрывов. Большое облако дыма поднимается в небо в двухстах метрах от нас.

Украинская армия производит взрывы, чтобы расчистить место для новых окопов и траншей. Таким образом стремятся обеспечить безопасность своих солдат. Пророссийские войска также укрепляют свои позиции в двух километрах отсюда.

«Пришла весна, поэтому начались строительные работы. Там делают то же самое», — говорит Максим и указывает рукой на юг.

Он усмехается, когда его спрашивают о том, считает ли он этот конфликт замороженным.

«Нет, это настоящая война. Возможно, через год или два ситуация станет замороженной, то есть такой, когда никто не воюет. Но это действительно не зависит от нас. Мы только выполняем приказы».

Максим уже три года находится на фронте. Сначала он пришел в армию по призыву, но затем решил продолжить службу. Договор заканчивается в июне, но Максим хочет остаться.

Украинские солдаты еще долго будут находиться в окопах.