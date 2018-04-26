Ещё
СМИ: на Украине отменили «вузы»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Макаревич снова оскорбил россиян
Макаревич снова оскорбил россиян

СМИ: на Украине отменили «вузы» 

Газета.Ru 40 минут назад
Фото: Максим Шеметов/ТАСС
Кабмин Украины отменил термин «высшее учебное заведение», сообщает украинское издание «Вести» со ссылкой на пресс-службу министерства образования и науки.
Вместо термина «вуз» теперь будет использоваться термин «заведение высшего образования», что соответствует закону об образовании.
Ранее в докладе по вопросам правозащитной деятельности по итогам 2017 года, обнародованном Госдепартаментом США, сообщалось, что на Украине продолжают наблюдаться серьезные нарушения в области прав человека. Были также упомянуты широкомасштабная коррупция на правительственном уровне, цензура, в частности, блокирование сайтов, неспособность правительства привлечь к ответственности виновников преступлений против журналистов и антикоррупционных активистов.
Газета.Ru: последние новости
Киев объявил в розыск тысячи оставшихся в Крыму украинцев Кабмин Украины одобрил запрет транзита российских судов В СБУ заявили о задержании российского шпиона
Комментарии  Ещё 12 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Клюева нашли тяжелую болезнь26
Умерла звезда сериала «Сваты»46
Столтенберг анонсировал совещание по России145
Россиян оставят без торговых центров216
Банк извинился перед россиянами отменой комиссии5
Видео
05:42
В РФ отреагировали на действия США в Сиэтле
Политика
04:35
Киев усилил контроль на границах
Украина В мире
00:11
В Подмосковье загорелся автобус
Пожары Происшествия
01:15
Капитан «Норда» попал в больницу на Украине
Происшествия В мире
Су-30СМ уничтожил фрегат у берегов Сирии
Ближний Восток Армия
02:56
Россиян оставят без торговых центров
Экономика Происшествия
00:41
В Ереване протестующие направились к зданию парламента
В мире Кавказ
04:24
Трамп унизил Макрона
В мире Статьи
04:12
Собчак показала трейлер фильма об отце
Шоу-бизнес Политика
00:25
Самбурская унизила Летучую
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение