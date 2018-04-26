СМИ: На Украине отменили термин «вуз»

На Украине университеты и институты перестанут называть высшими учебными заведениями. Об этом сообщает украинский канал 24.

Кабинет министров Украины отменил термин «высшее учебное заведение» ("вуз") согласно новому закону об образовании. Отныне подобные учреждения будут называться «учреждение высшего образования», — говорится на сайте СМИ.

Правительство Украины приняло соответствующее постановление в ходе заседания 25 апреля.

Документ предусматривает другие изменения в указанной сфере. В частности, усиливается ответственность за нарушение так называемой академической добродетели при получении ученого звания. Теперь за такое нарушение будут не только отказывать в присвоении кандидатских и докторских степеней, но и лишать их.

Кабинет министров Украины также сделал послабления в требованиях для получения ученых званий для инвалидов первой группы.