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Нацполиция Украина объявила набор в «крымский патруль»
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Нацполиция Украина объявила набор в «крымский патруль» 

Rambler News Service 1 час назад
Глава Нацполиции Украины Сергей Князев сегодня объявил о начале набора офицеров в «патрульную полицию Крыма», сообщает пресс-служба ведомства.
«Набор объявлен на 60 должностей патрульных офицеров. Это подразделение вместе с другими подразделениями крымской милиции должен закрыть входные ворота для людей, которые предали Украину», — говорится в сообщении.
Князев отметил, что с 14 мая «патрульная полиция Крыма» заступит на ротационной основе на патрулирование трех основных дорог, которые соединяют материк с полуостровом. При этом после укомплектования должностей и четырехмесячного обучения патрульных, они заступят на службу на постоянной основе.
Стационарное подразделение планируется запустить до конца 2018 года.
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