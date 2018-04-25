Нацполиция Украина объявила набор в «крымский патруль»

«Набор объявлен на 60 должностей патрульных офицеров. Это подразделение вместе с другими подразделениями крымской милиции должен закрыть входные ворота для людей, которые предали Украину», — говорится в сообщении.

Князев отметил, что с 14 мая «патрульная полиция Крыма» заступит на ротационной основе на патрулирование трех основных дорог, которые соединяют материк с полуостровом. При этом после укомплектования должностей и четырехмесячного обучения патрульных, они заступят на службу на постоянной основе.

Стационарное подразделение планируется запустить до конца 2018 года.