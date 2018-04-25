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Украинские полицейские разработали план патрулирования Крыма
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Украинские полицейские разработали план патрулирования Крыма 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом рассказал глава Нацполиции Сергей Князев во время брифинга в Киеве.
«Полицейские усилят превентивную работу и будут работать с гражданами на нашей территории. Мы будем защищать права крымчан и документировать все преступления против них, заниматься международной деятельностью. Те, кто сейчас приедут с аннексированной территории, смогут подать заявление о преступлении», — сказал он.
По его словам, 14 мая подразделения заступят на патрулирование в районе админграницы с Крымом на ротационной основе — на трех пунктах пропуска. У полицейских будет оборудование, которое обеспечит доступ к базам Интерпола, Европола и внутренним базам Украины.
«Такие меры позволят нам закрыть въезд для людей, которые предали Украину. Они не смогут беспрепятственно кататься по нашей земле, используя украинские паспорта, при этом занимаясь отделением Крыма от Украины», — сказал глава Нацполиции.
24 апреля в Нацполиции сообщили, что вскоре будет объявлено о начале набора в отдел патрульной полиции по Крыму и Севастополю.
Крым стал регионом РФ после проведенного референдума в марте 2014 года, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Причиной референдума был госпереворот в результате Майдана в Киеве.
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