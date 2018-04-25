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Депутат Рады допустил возможность распада Украины
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Депутат Рады допустил возможность распада Украины 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Депутат Верховной рады Евгений Мураев заявил, что выбранный Украиной политический курс может привезти к распаду страны. Об этом политик сказал в эфире телеканала NewsOne.
Он выразил надежду, что на предстоящих президентских выборах жители Украины не допустят сохранения нынешнего режима.
"Проблема не в персоналиях, проблема в том курсе, которым нашу страну будут вести те, кто попадет в парламент. А тот же курс декларирует ряд действующих политиков. Нам нужно кардинально менять систему. И те, кто ездят туда (в США. — Газета.Ru) на согласование, ничего менять не будут. Изменятся просто субъекты коррупционных сделок, а уровень жизни украинцев будет ухудшаться, страна будет дальше катиться под откос", — заметил Мураев.
По его словам, выход из этой ситуации заключается в улучшении уровня жизни населения и возвращении работоспособных украинцев на территорию страны.
"У меня вызывает сомнение территориальная целостность Украины в будущем, поскольку мы видим амбиции Польши, Венгрии, России и всех наших соседей. Все с удовольствием подождут, когда наш уровень жизни упадет ниже плинтуса, и все регионы начнут проситься в стороны", — рассказал Мураев.
Ранее Мураев заявил, что разрыв экономических отношений с Россией превращает Украину в «остров невезения».
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