В Киеве завершился митинг сторонников Саакашвили

Участники мероприятия заявили на митинге, что намерены возобновить проведение в Киеве маршей за импичмент Порошенко. Однако дату проведения марша не назвали. После непродолжительного митинга сторонники Саакашвили разошлись. Митинг пошел спокойно.

Ранее сторонники Саакашвили провели несколько маршей в центре украинской столицы с требованием отставки Порошенко.