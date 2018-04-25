В Киеве завершился митинг сторонников Саакашвили 

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости. Сторонники бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили в среду завершили митинг у здания администрации президента Украины, на котором требовали импичмента Петра Порошенко.
Участники мероприятия заявили на митинге, что намерены возобновить проведение в Киеве маршей за импичмент Порошенко. Однако дату проведения марша не назвали. После непродолжительного митинга сторонники Саакашвили разошлись. Митинг пошел спокойно.
Ранее сторонники Саакашвили провели несколько маршей в центре украинской столицы с требованием отставки Порошенко.
Власти Украины в феврале выслали Саакашвили в Польшу, с территории которой он осенью незаконно попал на Украину, прорвав кордоны пограничников и правоохранителей. Позже Саакашвили приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее ему право на проживание и работу в Евросоюзе. Пограничная служба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о похищении и незаконном выдворении политика.