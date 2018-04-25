Киев оправдался за разгром лагеря цыган

«О Лысой горе. Туда неоднократно выходили полицейские с представителями служб по делам несовершеннолетних. В этих лагерях есть дети, и им не обеспечивается достаточно условий, так что проводилась эта работа. Большая часть этих ромов (цыган — прим. ВЗГЛЯД) приехала на поминальные дни, и они уехали. Да, они оставили после себя много мусора, но этот мусор сожгли», — заявил Крищенко, передает «112 Украина».

По его словам, от цыган не поступало «ни одной жалобы на побои или насилие». «Насколько я знаю, во время этого субботника, когда сжигали мусор, присутствовали представители райадминистрации и были пожарные», — добавил глава полиции Киева.

Также он отметил, что есть четкое понимание, «когда полиция может вмешиваться, а когда — нет».

Во вторник международная правозащитная организация Amnesty International обратила внимание на бездействие украинских властей в связи с погромом цыганского лагеря радикальными активистами, и потребовала неотложного расследования.

В результате погрома, устроенного боевиками украинских националистических организаций в ночь с 20 на 21 апреля, лагерь цыган на Лысой горе был разорен и сожжен.