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Киев оправдался за разгром лагеря цыган
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Киев оправдался за разгром лагеря цыган 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава киевской полиции Андрей Крищенко ответил правозащитной организации Amnesty International, которая возмутилась нападением радикалов на цыганский лагерь в столице Украины.
«О Лысой горе. Туда неоднократно выходили полицейские с представителями служб по делам несовершеннолетних. В этих лагерях есть дети, и им не обеспечивается достаточно условий, так что проводилась эта работа. Большая часть этих ромов (цыган — прим. ВЗГЛЯД) приехала на поминальные дни, и они уехали. Да, они оставили после себя много мусора, но этот мусор сожгли», — заявил Крищенко, передает «112 Украина».
По его словам, от цыган не поступало «ни одной жалобы на побои или насилие». «Насколько я знаю, во время этого субботника, когда сжигали мусор, присутствовали представители райадминистрации и были пожарные», — добавил глава полиции Киева.
Также он отметил, что есть четкое понимание, «когда полиция может вмешиваться, а когда — нет».
Во вторник международная правозащитная организация Amnesty International обратила внимание на бездействие украинских властей в связи с погромом цыганского лагеря радикальными активистами, и потребовала неотложного расследования.
В результате погрома, устроенного боевиками украинских националистических организаций в ночь с 20 на 21 апреля, лагерь цыган на Лысой горе был разорен и сожжен.
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