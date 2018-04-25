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Шарий объяснил слова о депортации крымской активистки на Украину
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Шарий объяснил слова о депортации крымской активистки на Украину 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
«Я не интересовался ее ситуацией. Я просто вижу тенденцию. Эта тенденция вполне очевидна, она отлично просматривается», — сказал газете ВЗГЛЯД медиаэксперт Анатолий Шарий по поводу задержания СБУ активистки из Крыма Елены Одновол. Он удивился, почему его сообщение, в котором он говорил о депортации, СМИ связали именно с Одновол.
Медиаэксперт Анатолий Шарий пояснил, что в своем сообщении в Facebook не намекал на депортацию активистки из Крыма Елены Одновол, а использовал собирательный образ.
«Я не интересовался ее ситуацией. Я просто вижу тенденцию. Эта тенденция вполне очевидна, она отлично просматривается. Мне странно, что этого не замечают и начинают писать, что «закон один для всех». Да ладно! Закон один для всех? Что, мы не знаем, как там закон? Я девять месяцев с этим
боролся…» — пояснил Анатолий Шарий, добавив, что история с Одновол «мутная» и он не знает, кто это такая и ее фамилии в своем посте он не упоминал.
«Я удивлен, что это к ней привязали и начали говорить: «Шарий утверждал». Да пусть покажут, где я такое утверждал», — подытожил он.
В понедельник генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил о задержании СБУ гражданки Украины, которая якобы была доверенным лицом президента России Владимира Путина. Позднее выяснилось, что задержанная Украиной на КПВВ «Чонгар» Елена Одновол была не «доверенным лицом Путина», а активисткой «Волонтеров Победы», которая руководила группой волонтеров в региональном штабе Путина. Украинская прокуратура заподозрила Одновол в госизмене. В среду херсонский городской суд принял решение заключить Елену Одновол под стражу на два месяца.
На фоне этих сообщений в Facebook Шарий опубликовал пост со словами «топила за русский мир. Крым наш, все такое». «Просрочила пребывание в РФ. Депортирована, несмотря на челобитные Поклонской, из Крыма прямо в руки СБУ. Офигевшие от удачи СБУ уже доложились о супер-пупер-мега-спецоперации. „Русский мир“ умеет быть по-настоящему благодарным», — написал Шарий.
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