ОПК Украины дышит на ладан — эксперт

Киев уничтожил госкорпорацию «Антонов», которая была фактически основой оборонки Украины

Директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов прокомментировал попадание Украины на 29 строчку рейтинга сильнейших армий мира Global Firepower. По его словам, ВСУ не хватает жесткой вертикали управления, которая могла бы позволить Киеву подняться в списке.

«Что такое хорошая армия? Это жесткая вертикаль управления, когда Генштаб знает, кем он командует, и на всех звеньях управления все приказы проходят вверх и вниз. В украинской армии этого мы не видим», — объяснил эксперт в эфире ток-шоу «Особая статья» на телеканале «Звезда»

Неудачи украинской армии связаны и с серьезными проблемами в оборонно-промышленном комплексе. Как полагает Коновалов, Киев практически уничтожил весь ОПК страны.

«Мы все знаем, что оборонно-промышленный комплекс Украины дышит на ладан. Они (Киев — прим.ред) уничтожили госкорпорацию «Антонов», которая была фактически основой оборонки Украины. То, что уничтожили, танкостроение — это все знают. Они просто берут танковые корпуса, пытаются что-то к ним «пришпилить», а там нет никакой динамической защиты — ничего», — заключил Коновалов.

В апреле авторитетное издание Global Firepower опубликовало ежегодный рейтинг сильнейших армий мира. За год Украина поднялась с 30 места на 29-е и заняла позицию между Грецией (28 место) и Чехией (30 место).

Первая тройка топ-армий мира вновь оказалась неизменна — возглавили рейтинг США , второе место заняла Россия и на третьем месте оказался Китай

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.