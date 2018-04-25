В Польско-украинской хозяйственной палате назвали число работающих в Польше украинцев

Председатель Польско-украинской хозяйственной палаты Яцек Пехота заявил, что в Польше в настоящий момент работают около двух миллионов украинцев.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«В Польше в прошлом году было выдано более 1,7 млн документов, которые разрешают украинцам временное трудоустройство на территории Республики Польша… Вместе с теми людьми, которые работают нелегально — это группа около 2 млн украинцев, которые работают в Польше», — отметил Пехота.

По его словам, быстрый рост польской экономики указывает на то, что вскоре в стране возникнет необходимость в большем привлечении иностранных работников.

Ранее СМИ писали, что более 70% граждан Украины , которые приезжают в Польшу по рабочим визам, «исчезают» сразу после пересечения границы.