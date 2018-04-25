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Верховная Рада предложила увеличить штрафы для владельцев автомобилей на еврономерах
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Верховная Рада предложила увеличить штрафы для владельцев автомобилей на еврономерах 

Auto.Today 19 минут назад
Фото: Auto.Today
Как сообщает «The Экономист», нардепы из комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики готовят законопроект, предусматривающий внедрение суровых мер по отношению к владельцам незарегистрированных транспортных средств. Выдержки из этого документа они недавно предоставили Объединению собственников авто на еврономерах. В частности там указаны штрафы за превышение срока незаконного нахождения автомобиля на территории Украины или за отсутствие государственной регистрации в размере до 17 000 грн.
Законопроект еще находится в работе и на рассмотрение парламента не подавался. Если этот закон примут в том виде, в котором он существует сейчас, то автомобили, зарегистрированные на зарубежные фирмы, смогут находиться в стране не более десяти дней. А за ввоз транспортного средства и передачу его третьему лицу (или авторазборку) будет налагаться штраф — 17 000 грн. Также предусмотрен более жесткий контроль за еврономерами. Фискальная служба и полиция смогут пользоваться базой данных пограничников. Патрульные будут иметь законное право останавливать такие автомобили и проверять законность их нахождения на территории Украины. Минимальный штраф, предусмотренный законопроектом, равен 850 грн, а максимальный для частных лиц — 17 000 грн. Если под санкцию попадет юридическое лицо, то его могут оштрафовать вплоть до 170 000 грн.
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