Полиция в Киеве готовится к задержанию ветеранов с георгиевскими лентами на 9 мая

Столичная полиция готовится обеспечить безопасность во время проведения марша «Бессмертный полк» 9 Мая в Киеве, хотя заявки на проведение мероприятия еще не поступало.

«На 9 Мая у нас еще нет заявок, но мы ожидаем, что будет как всегда марш «Бессмертного полка». Поэтому традиционно мы усиливаемся», — сказал Крищенко.

Количество полицейских, которые будут задействованы пока неизвестно, так как неясен масштаб мероприятия.

«Мы надеемся, что противостояния не будет»— заявил полицейский.

Но коммунистическую символику и георгиевские ленты по распоряжению руководства полицейские будут изымать.

«Георгиевские ленты и коммунистическая символика однозначно будут изыматься. С людьми, которые ее используют, будет проводиться разъяснительная работа, кто не понимает — будут задерживаться», — подчеркнул Крищенко.

В 2017 году в Киеве на марше «Бессмертного полка», где возникали периодически скандалы и столкновения, было задействовано более 7 тысяч силовиков.