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«Пошатнули неприкасаемых»: Почти 200 человек на Украине обвинили в коррупции — Сытник
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«Пошатнули неприкасаемых»: Почти 200 человек на Украине обвинили в коррупции — Сытник 

Украина.ру 28 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом на брифинге заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, передает «РБК-Украина».
«За три года детективы НАБУ… Мы наконец пошатнули касту неприкасаемых. Мы сделали то, что за 20 лет не сделала правоохранительная система. Мы привлекли к ответственности должностных лиц. На начало марта почти 200 человек обвиняются в коррупции», — заявил он.
При этом его агентство не боится аудита, а СБУ должна, по мнению Сытника, перестать заниматься коррупционными делами.
«Я согласен с ним (с главой СБУ Грицаком, — ред.) в том, что СБУ должна заниматься непосредственно своими делами», — заявил он.
Ранее Сытник заявил, что никто не сможет препятствовать его агентству бороться с коррупцией.
«Мы как трогали власть, так и будем ее трогать, за самые чувствительные места. Никто, ни на никакой поводок никого не посадит», — подчеркнул он.
По его мнению НАБУ достигло в борьбе с коррупцией больше, чем все правоохранительные органы Украины.
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