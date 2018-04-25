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Глава полиции Киева сообщил о всплеске случаев самоубийств в городе
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Глава полиции Киева сообщил о всплеске случаев самоубийств в городе 

RT на русском 58 минут назад
Глава киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко заявил, что в городе был зафиксирован всплеск самоубийств.
Об этом он рассказал в интервью «112 Украина».
«Сейчас заметен всплеск самоубийств. В день по два-три. В какие-то дни было пять самоубийств», — сказал он.
По его словам, обычно жители Киева совершают самоубийства один-два раза в неделю.
Вместе с этим он отметил, что в городе сократилось количество убийств.
Ранее главный военный прокурор Украины раскрыл данные о количестве самоубийств в ВСУ.
RT на русском: последние новости
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