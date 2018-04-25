Глава полиции Киева сообщил о всплеске случаев самоубийств в городе

Глава киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко заявил, что в городе был зафиксирован всплеск самоубийств.

Об этом он рассказал в интервью «112 Украина ».

«Сейчас заметен всплеск самоубийств. В день по два-три. В какие-то дни было пять самоубийств», — сказал он.

По его словам, обычно жители Киева совершают самоубийства один-два раза в неделю.

Вместе с этим он отметил, что в городе сократилось количество убийств.

Ранее главный военный прокурор Украины раскрыл данные о количестве самоубийств в ВСУ.