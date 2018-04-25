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На Украине началась новая вспышка кори
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На Украине началась новая вспышка кори 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
В течение последней недели корью на Украине заболело более 1 тыс. человек, с начала года — 11,7 тысяч, больше половины из них — дети, сообщает министерство здравоохранения страны.
«По оперативным данным Центра общественного здоровья минздрава Украины, за 16-ю неделю 2018 года корью заболели 1070 человек: 507 взрослых и 563 ребенка. Это самое большое количество новых случаев заболевания, зафиксированных за неделю, с начала вспышки кори в 2017 году», — сообщает минздрав Украины.
Резкий рост числа заболевших, по мнению ведомства, связан с «массовыми вспышками в Волынской, Львовской, Закарпатской, Черниговской, Киевской областях, а также ростом количества взрослых, заболевших корью».
С начала года корью заболели 11,7 тыс. человек, из них 7156 — дети. От осложнений за этот период умерло шестеро детей и двое взрослых.
Оперативный штаб минздрава Украины решил расширить меры «усиленной иммунизации» на все возрастные группы детей.
Напомним, в 2016 году корью на Украине переболели 78 человек, в 2017-м — около трех тысяч. Европейское агентство по охране здоровья сообщало третьем месте Украины по заболеваемости корью по Европе.
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